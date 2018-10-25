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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 14:01 25.10.2018 - 14:01

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Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что публикация о его нежелании отказаться от личного телефона, несмотря на угрозу прослушивания со стороны разведслужб Китая и России, неверна.

"Так называемые эксперты по Трампу в "Нью-Йорк Таймс" написали длинную и скучную статью о том, как я пользуюсь мобильным телефоном, настолько неправильную, что у меня нет времени на то, чтобы ее исправлять", - написал президент в Twitter.

"Я использую только правительственные телефоны, и у меня есть только один редко используемый правительственный мобильный. История такая неправильная!", - добавил Д.Трамп.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники сообщила, что помощники президента США неоднократно предупреждали Д.Трампа, что разведслужбы России и КНР прослушивают его телефон, однако президент не намерен отказываться от разговоров по личному iPhone.

По данным газеты, Китай в результате прослушки составил список наиболее частых контактов Д.Трампа и надеется использовать его для влияния на президента.

Позже в четверг Д.Трамп в очередной раз подверг критике ряд американских СМИ, которые, по его мнению, распространяют "фейковые" сообщения.

"Очень большая часть той ярости, которую мы видим сегодня в нашем обществе, порождена лживыми и неправильными сообщениями основных СМИ, которых я отношу к фейковым новостям", - написал американский лидер в своем аккаунте.

"Это все стало настолько плохим и отвратительным, что не поддается описанию. Эти СМИ должны привести себя в порядок", - добавил Д.Трамп.

Американский президент регулярно критикует работу СМИ в США. В январе этого года на сайте Республиканской партии он опубликовал список журналистов, которым он присудил собственно выдуманную премию за публикацию недостоверных сообщений. В нем оказались, в том числе, канал Си-Эн-Эн, газета "Нью-Йорк таймс", газета "Вашингтон пост".

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