Трамп назвал Овечкина "суперзвездой"
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Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу поздравил хоккейную команду "Вашингтон кэпиталз" и ее капитана - российского хоккеиста Александра Овечкина - с первой в истории клуба победой в Кубке Стэнли.
"Поздравляю "Вашингтон кэпиталз" с великолепной игрой и с завоеванием Кубка Стэнли", - написал он в "Твиттере".
"Капитан команды Алекс Овечкин играл потрясающе. Настоящая Суперзвезда", - добавил Д.Трамп, комментируя победу столичной команды.
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Интерфакс