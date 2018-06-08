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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 13:24 08.06.2018 - 13:24

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу поздравил хоккейную команду "Вашингтон кэпиталз" и ее капитана - российского хоккеиста Александра Овечкина - с первой в истории клуба победой в Кубке Стэнли.

"Поздравляю "Вашингтон кэпиталз" с великолепной игрой и с завоеванием Кубка Стэнли", - написал он в "Твиттере".

"Капитан команды Алекс Овечкин играл потрясающе. Настоящая Суперзвезда", - добавил Д.Трамп, комментируя победу столичной команды.

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