Трамп назвал Овечкина "суперзвездой"
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
(расширенная версия)
Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу поздравил хоккейную команду "Вашингтон кэпиталз" и ее капитана - российского хоккеиста Александра Овечкина - с первой в истории клуба победой в Кубке Стэнли.
"Поздравляю "Вашингтон кэпиталз" с великолепной игрой и с завоеванием Кубка Стэнли", - написал он в "Твиттере".
"Капитан команды Алекс Овечкин играл потрясающе. Настоящая Суперзвезда", - добавил Д.Трамп, комментируя победу столичной команды.
Ранее сообщалось, что Капитан "Вашингтона" А.Овечкин получил приз "Конн Смайт Трофи", вручаемый самому полезному игроку розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Как отмечается в сообщении пресс-службы НХЛ, россиянин набрал 27 (15+12 по системе "гол+пас") очков в 24 матчах плей-офф, в том числе пять - в финальной серии.
В ночь на пятницу по московскому времени "Вашингтон" выиграл у "Вегаса" со счетом 4:3. Эта победа стала четвертой в серии, благодаря чему столичный клуб впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.
А.Овечкин стал вторым россиянином, выигравшим "Конн Смайт Трофи". Первым в 2009 году в составе "Питтсбург Пингвинз" это сделал Евгений Малкин.
А.Овечкин занял второе место в списке бомбардиров плей-офф. Самым результативным игроком розыгрыша Кубка Стэнли стал его соотечественник и партнер по команде Евгений Кузнецов, набравший 32 (12+20) очков в 24 матчах.
***/ 1во мф
Интерфакс