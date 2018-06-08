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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 13:37 08.06.2018 - 13:37

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Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу поздравил хоккейную команду "Вашингтон кэпиталз" и ее капитана - российского хоккеиста Александра Овечкина - с первой в истории клуба победой в Кубке Стэнли.

"Поздравляю "Вашингтон кэпиталз" с великолепной игрой и с завоеванием Кубка Стэнли", - написал он в "Твиттере".

"Капитан команды Алекс Овечкин играл потрясающе. Настоящая Суперзвезда", - добавил Д.Трамп, комментируя победу столичной команды.

Ранее сообщалось, что Капитан "Вашингтона" А.Овечкин получил приз "Конн Смайт Трофи", вручаемый самому полезному игроку розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как отмечается в сообщении пресс-службы НХЛ, россиянин набрал 27 (15+12 по системе "гол+пас") очков в 24 матчах плей-офф, в том числе пять - в финальной серии.

В ночь на пятницу по московскому времени "Вашингтон" выиграл у "Вегаса" со счетом 4:3. Эта победа стала четвертой в серии, благодаря чему столичный клуб впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

А.Овечкин стал вторым россиянином, выигравшим "Конн Смайт Трофи". Первым в 2009 году в составе "Питтсбург Пингвинз" это сделал Евгений Малкин.

А.Овечкин занял второе место в списке бомбардиров плей-офф. Самым результативным игроком розыгрыша Кубка Стэнли стал его соотечественник и партнер по команде Евгений Кузнецов, набравший 32 (12+20) очков в 24 матчах.

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