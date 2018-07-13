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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 12:52 13.07.2018 - 12:52

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Великобритании, назвал американо-британские отношения очень крепкими.

"Отношения (между США и Великобританией) очень, очень крепкие", - сказал Д.Трамп журналистам в Чекерсе - загородной резиденции британских премьер-министров, где у него в пятницу проходят переговоры с Терезой Мэй.

По словам американского президента, во время гала-ужина прошлым вечером в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир он установил очень хорошие отношения с Т.Мэй.

Накануне Д.Трамп с супругой Меланией прибыли на гала-ужин, организованный Т.Мэй

Комментарии президента США о хороших отношениях с Лондоном последовали после того как ранее в пятницу в интервью изданию "Сан" он сказал, что новый "мягкий" план Лондона по выходу из Brexit может "убить" будущее соглашение по торговле между Великобританией и США, а также "положить конец" крупным торговым отношениям между странами.

Он также отметил, что Т.Мэй не стала прислушиваться к его советам по проблеме Brexit.

"Я бы сделал это совсем по-другому. На самом деле я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она не согласилась, она не послушала меня. Я бы сказал, что она, вероятно, пошла противоположным путем", - сказал Д.Трамп.

Британские СМИ отмечают, что такая критика стала серьезным ударом по Т.Мэй, которую на родине и так многие ругают за то, как она ведет переговоры с ЕС по Brexit.

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