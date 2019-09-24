Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 0:35

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Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает охотой на ведьм решение демократов в палате представителей начать расследование, цель которого - определить, можно ли объявить ему импичмент.

"Они ведь даже не видели стенограмму разговора (Трампа с президентом Украины - ИФ). Тотальная охота на ведьм", - написал он в твиттере.

Телефонный разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале расследования.

Проведение расследования - первый этап процедуры импичмента. Как правило, этим занимаются в палате представителей, где сейчас у демократов - большинство. Второй этап - голосование членов палаты представителей: они должны определить, являются ли результаты расследования основанием для импичмента. Для преодоления второго этапа требуется простое большинство голосов.

Третий этап - рассмотрение дела в сенате. Отстраните президента от власти можно, если в пользу этого выскажутся две трети участников голосования. В настоящее время такой вариант выглядит маловероятным, так как большинство мест в сенате - у республиканцев - сторонников Трампа.

1во бм

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