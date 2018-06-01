Трамп назвал письмо от Ким Чен Ына очень интересным, но при этом еще не прочитал его
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*** Президент США полагает, что в письме его может ждать большой сюрприз
Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына очень интересным и хорошим, но признался, что пока не открывал его.
"Это была встреча, в ходе которой мне передали письмо Ким Чен Ына, и это письмо было очень хорошим. О, вы бы хотели узнать, что в этом письме? Вы бы хотели? Насколько сильно? Это было очень интересное письмо", - заявил он журналистам в пятницу по итогам встречи с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем.
Однако затем он сказал журналистам, что пока не открывал это письмо.
"Я намеренно не открывал письмо. Я еще его не открыл. Я не открыл его, сидя перед зампредом (Ким Ён Чхолем). Я спросил: "Вы хотели бы, чтобы я его открыл?" Он ответил, что я могу прочесть его позже", - заявил Д.Трамп, пошутив, что, возможно, его ждет большой сюрприз.
Ранее сообщалось, что Ким Ён Чхоль, прибывший на этой неделе в США, должен лично доставить письмо от Ким Чен Ына и передать его Д.Трампу.
Газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на чиновников, знакомых с содержанием письма, писала, что в этом письме лидер КНДР говорит о заинтересованности возможным саммитом между главами двух государств.
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Интерфакс