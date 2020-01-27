Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 17:45

*** План будет обнародован во вторник

Иерусалим/Вашингтон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разработанный администрацией США план по урегулированию на Ближнем Востоке является "шансом на мир".

"Мир на Ближнем Востоке - это то, чего они пытались достичь долгие годы. Это (план - ИФ) возможность. Я думаю, есть шанс", - цитирует Трампа газета "Едиот ахронот".

Сам Трамп заявил в Белом доме журналистам, что рассчитывает на поддержку Израилем его плана. Так же он не исключил, что план придется по душе и палестинца. "Если они одобрят план, то это хорошо. Если же нет - жизнь продолжается", - сказал президент США.

В Вашингтоне в настоящее время началась встреча Трампа и Нетаньяху.

Согласно информации американских журналистов, Трамп пообещал обнародовать план во вторник около 20:00 мск.

"Завтра в 12 часов в полдень мы объявим план", - сказал он журналистам.

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