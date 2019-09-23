Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 18:15

*** Он заявил, что сын Байдена брал деньги у Украины и Китая

Нью-Йорк (ООН). 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена Хантер Байден брал деньги у Украины и Китая, и назвал это позором.

"Единственный, у кого есть проблемы - это Байден. То, что сделал Байден - это позор. То, что сделал его сын - это позор. Его сын брал деньги у Украины, брал много денег у Китая", - заявил Трамп журналистам на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

По мнению Трампа, Китай "хотел бы видеть Байдена (в качестве президента США), потому что он мог бы отменить эту отличную торговую сделку, которую США собираются заключить".

"То, что сделал Байден - было неправильно", - заключил Трамп.

Он прокомментировал свой июльский разговор по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским: "Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная".

Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции". "Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция", - отметил президент США.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.

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