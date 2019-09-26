Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 20:31

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выразил недовольство проведением слушаний в комитете по разведке палаты представителей США, на которых конгрессмены допрашивали и.о. директора Нацразведки Джозефа Магуайра.

"Я посмотрел немного новостей (про слушания - ИФ). Это позор", - сказал Трамп об увиденном американским журналистам.

По словам американского лидера, председатель комитета, демократ Адам Шифф "придумывает истории". "Демократы проиграют нам на выборах (президента в 2020 году - ИФ), и они знают это. Поэтому они занимаются такими вещами", - отметил глава Белого дома.

Он вновь назвал ситуации вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским "охотой на ведьм". Трамп в очередной раз указал, что их телефонный разговор был "идеальным".

В четверг в комитете по разведке палаты представителей США в течение нескольких часов продолжались слушания с участием Магуайра.

Решение об организации слушаний связано с тем, что изначально Магуайр в свое время отказался немедленно передавать конгрессу документ информатора, который сообщил о вызвавших широкий резонанс деталях разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским летом этого года.

Как ранее сообщали СМИ, по их данным Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента.

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