Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 4:09

Вашингтон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента "великим днем для республиканцев".

"Великий день для республиканцев, великий день для нашей страны!" - написал Трамп в твиттере, когда второе из двух слушаний во вторник вечером подошло к концу.

Четыре свидетеля дали показания перед комитетом по разведке Палаты представителей в ходе двух отдельных публичных слушаний во вторник, которые длились в общей сложности почти 11 часов.

На первом слушании были представлены показания подполковника Александра Виндмана, который курирует украинскую политику в Совете национальной безопасности, и Дженнифер Уильямс, помощника госдепартамента по делам Евразии.

Оба свидетеля заявили, что сочли телефонный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским "необычным" и "неправильным".

После них выступили экс-советник по вопросам России и Европы Совета нацбезопасности США Тим Моррисон и бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.

Моррисон, который слышал телефонный разговор 25 июля, заявил, что не нашел в нем ничего такого, что он счел бы неподобающим или равносильным подкупу.

Он также отметил, что Виндману следовало прийти к нему и сообщить о своих опасениях после звонка, прежде чем говорить с юристами.

Законодатели от Республиканской партии своими вопросами также заставили Моррисона подтвердить, что другие члены Совета национальной безопасности высказывали свое беспокойство по поводу того, что Виндман, возможно, поделился информацией с разоблачителем из разведывательного сообщества.

"Такие опасения были. Я не принимал их за чистую монету. (...) Я был настороже, но сформировал свои собственные суждения", - заявил Моррисон.

Кроме того, он рассказал о разговоре с постпредом США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом, в ходе которого тот назвал военную помощь зависящей от начала расследования Украиной в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

1вз тг

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