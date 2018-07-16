Трамп назвал продуктивной встречу с Путиным, в ходе которой обсуждались критические вопросы
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*** Президент США надеется, что диалог приведет к миру и стабильности
Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал открытым и продуктивным диалог с российским лидером Владимиром Путиным и выразил надежду, что этот диалог приведет к миру и стабильности.
"Мы обсудили различные критические вопросы, важные для обеих стран. У нас был открытый и продуктивный диалог", - сказал Д.Трамп в понедельник на совместной с В.Путиным пресс-конференции в Хельсинки.
Он подчеркнул, что "конструктивный диалог между США и Россией дает возможность открыть путь к миру и стабильности в мире".
"Разногласия между нашими странами известны. И президент Путин, и я обсудили их детально сегодня. Если мы хотим решить проблемы, стоящие перед нашим миром, мы должны найти способ сотрудничества и найти точки соприкосновения", - добавил американский президент.
Д.Трамп отметил, что "даже в период "холодной войны" США и Россия могли поддерживать прочный диалог, но отношения никогда не были хуже, чем сейчас".
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Интерфакс