Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что начатая демократами в Конгрессе США процедура импичмента де-факто является нападением на Соединенные Штаты и Республиканскую партию.
"Такая чудовищная ложь со стороны леворадикалов, ничего не делающих демократов. Это нападение на Америку и нападение на Республиканскую партию", - написал он в Twitter в момент, когда в палате представителей идут дебаты по поводу двух статей импичмента Трампу.
Кульминацией заседания, которое сейчас проходит в Конгрессе США, станет голосование по импичменту Трампу.
Ранее американские СМИ сообщали, что дебаты в Палате представителей в среду могут продлиться шесть часов. Эти шесть часов будут разделены между двумя партиями и контролироваться руководителями юридического комитета палаты представителей.
Голосование по этому вопросу в Сенате США, вероятно, состоится уже в следующем месяце.
В верхней палате Конгресса проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.
Сам Трамп ранее называл проходящий процесс "попыткой переворота", а также "охотой на ведьм".
Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.
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