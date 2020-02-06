Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 15:56

*** Он отметил мудрость и мужество республиканцев

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Как ужасное и серьезное испытание воспринял президент США Дональд Трамп процедуру импичмента, через которую ему пришлось пройти.

"Все знают, что моей семье, нашей великой стране и вашему президенту пришлось пройти через серьезное чудовищное испытание, инициированное бесчестными коррумпированными людьми", - сказал он в четверг, выступая на молитвенном завтраке.

"Они сделали все, что от них зависит, чтобы разобщить нас, и, делая это, они нанесли тяжелые раны нашему народу. Они осознавали, что делают несправедливое дело, но они возомнили себя выше нашей великой страны", - продолжил Трамп.

При этом он указал на мужество и мудрость политиков-республиканцев: "Несколько недель назад, и вчера мужественные политики и лидеры-республиканцы проявили мудрость и сделали то, что каждый считает правильным... Пострадало столько людей, и мы не можем позволить, чтобы так продолжалось".

Накануне американские сенаторы признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. В втором случае оправдать президента решили 52 члена сената, а 47 признали его виновным. Против Трампа проголосовал только один республиканец - Митт Ромни, на первом голосовании признавший его виновным в злоупотреблении полномочиями.

В отношении Трампа демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором президента США с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Палата представителей, в которой большинство принадлежит демократам, в итоге выдвинула Трампу два обвинения - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

Дело было передано в Сенат для проведения судебного процесса в январе этого года. Сомнений в том, что сенат отвергнет обвинения против Трампа не было, так как большинство в этой палате Конгресса принадлежит республиканцам.

1ар де

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