Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 16:06

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг опубликовал в Twitter изображение с надписью "Game over" ("Игра окончена" - ИФ) после пресс-конференции генпрокурора Уильяма Барра, подтвердившего, что двухлетнее расследование не выявило сговора предвыборного штаба главы государства с Россией.

"Никакого сговора. Никаких помех следствию. Для тех, кто меня ненавидит, и для левых радикалов-демократов - игра окончена", - гласит текст на картинке.

Изображение выполнено в стиле телесериала "Игра престолов".

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