Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 16:09

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг опубликовал в твиттере изображение с надписью Game over (Игра окончена - ИФ) после пресс-конференции генпрокурора Уильяма Барра, подтвердившего, что двухлетнее расследование не выявило сговора предвыборного штаба главы государства с Россией.

"Никакого сговора. Никаких помех следствию. Для тех, кто меня ненавидит, и для левых радикалов-демократов - игра окончена", - гласит текст на картинке.

Изображение выполнено в стиле телесериала "Игра престолов".

В четверг на пресс-конференции министерства юстиции США, приуроченной к обнародованию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о предполагаемом сговоре Д.Трампа с Россией во время президентских выборов в 2016 году, генпрокурор Уильям Барр подтвердил, что команда Р.Мюллера не выявила никаких нарушений со стороны предвыборного штаба Д.Трампа.

Позднее в четверг Минюст США передаст Конгрессу и опубликует на своем сайте отредактированный доклад Р.Мюллера.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

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