Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отнес Россию к потенциальным врагам.
"Германия платит России миллиарды, миллиарды долларов за энергетику. Они платят России миллиарды долларов. А мы должны защищать Германию... Они (немцы - ИФ) не платят НАТО, которой они должны платить, а они платят России, которую я бы назвал не врагом, а потенциальным врагом", - заявил он в среду.
"Они платят миллиарды долларов потенциальному врагу, от которого мы их должны защищать", - подытожил Трамп.
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