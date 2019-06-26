Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 14:55

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отнес Россию к потенциальным врагам.

"Германия платит России миллиарды, миллиарды долларов за энергетику. Они платят России миллиарды долларов. А мы должны защищать Германию... Они (немцы - ИФ) не платят НАТО, которой они должны платить, а они платят России, которую я бы назвал не врагом, а потенциальным врагом", - заявил он в среду.

"Они платят миллиарды долларов потенциальному врагу, от которого мы их должны защищать", - подытожил Трамп.

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