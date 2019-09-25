Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 17:12

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что скандал вокруг его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским является самой большой в истории "охотой на ведьм".

"Самая большая охота на ведьм в американской истории", - сказал он журналистам в Нью-Йорке после публикации стенограммы этого разговора Белым домом.

Он добавил, что не оказывал на Зеленского "вообще никакого давления" в том, что касается расследования дела сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Белый дом в среду опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля этого года.

Стенограмма поместилась на пяти страницах. Имя вице-президента США Джо Байдена в тексте документа встречается несколько раз. При этом в документе указывается, что документ составлен, основываясь на записях сотрудников Белого дома, присутствовавших в кабинете Трампа во время разговора.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

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