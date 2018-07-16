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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 15:39 16.07.2018 - 15:39

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп после встречи тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что это хорошее начало для всех.

"Я думаю, это хороший старт. Это очень-очень хорошее начало для всех", - сказал Д.Трамп в начале расширенного заседания саммита лидеров России и США, которое последовало за встречей тет-а-тет между президентами.

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