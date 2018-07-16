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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:54 16.07.2018 - 17:54

*** Президент США: создание безопасности для Израиля - это то, что нам с Путиным хотелось бы увидеть

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Американские и российские военные успешно сотрудничают, в том числе в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.

"Пока что нет конкретного соглашения между вооруженными силами. Наши вооруженные силы хорошо сотрудничают, более того, они ладят хорошо, лучше, чем наши политические лидеры, они хорошо справляются, хорошо координируют действия в Сирии и в других местах", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.

Отвечая на вопрос о том, о чем удалось договориться по итогам переговоров в контексте сирийского урегулирования, он сказал, что "создание безопасности для Израиля - это то, что нам с Путиным хотелось бы увидеть".

Американский президент также выразил готовность сотрудничать в вопросе гуманитарной помощи Сирии.

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