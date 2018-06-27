Трамп назвал Хельсинки вероятным местом встречи с Путиным после саммита НАТО - "Блумберг"
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*** Он намерен обсудить с ним Сирию и Украину
Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает точно узнать, в каком городе он в скором времени встретится с президентом России Владимиром Путиным в течение часа, сообщает в среду агентство "Блумберг".
Он сообщил, что эта встреча, возможно, состоится в Хельсинки после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля.
По его словам, он намерен обсудить с российским лидером ситуацию в Сирии и на Украине.
Ранее в числе предполагаемых мест встречи двух лидеров называли Вену и Хельсинки.
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Интерфакс