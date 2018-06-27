Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 20:37 27.06.2018 - 20:37

*** Он намерен обсудить с ним Сирию и Украину

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает точно узнать, в каком городе он в скором времени встретится с президентом России Владимиром Путиным в течение часа, сообщает в среду агентство "Блумберг".

Он сообщил, что эта встреча, возможно, состоится в Хельсинки после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля.

По его словам, он намерен обсудить с российским лидером ситуацию в Сирии и на Украине.

Ранее в числе предполагаемых мест встречи двух лидеров называли Вену и Хельсинки.

ПОСЛЕДУЕТ

***/ 1эф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line