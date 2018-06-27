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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 21:14 27.06.2018 - 21:14

*** Он намерен обсудить с ним Сирию и Украину

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение часа рассчитывает точно узнать, в каком городе он в скором времени встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в среду агентство "Блумберг".

"Мы, возможно, встретимся во время моей поездки в Европу... Пока неизвестно, где. Я узнаю это в течение часа", - сказал Д.Трамп, его слова транслировал телеканал Си-Эн-эн.

По данным "Блумберг", Д.Трамп сообщил, что эта встреча, возможно, состоится в Хельсинки после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля.

Также, по информации агентства, Д.Трамп намерен обсудить с российским лидером ситуацию в Сирии и на Украине.

Кроме того, американский президент сказал, что пока не получил доклад от своего советника по нацбезопасности Джона Болтона о визите в Москву.

"Джон Болтон сейчас там, он сейчас в России. Я только что просмотрел сообщения СМИ, что он встретился с президентом Путиным. Я пока не видел полного доклада, но действительно кажется, что мы, возможно, встретимся (с В.Путиным) где-то в ближайшее время (с В.Путиным - ИФ)", - отметил он.

Ранее в числе предполагаемых мест встречи двух лидеров называли Вену и Хельсинки.

В середине июля у Д.Трампа запланирован также рабочий визит в Великобританию. Два источника, знакомых с ситуацией, ранее рассказали телеканалу Си-Эн-Эн, что встреча лидеров США и России может состояться 10 июля - до саммита НАТО и визита в Великобританию.

На этой неделе в Москве с визитом находится советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. В среду он встретился с В.Путиным. Как отмечает Си-Эн-Эн, в Москве Дж.Болтон "окончательно утверждает планы по встрече американского и российского лидеров".

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