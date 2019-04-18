Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 17:39

***Президент: никакого сговора и никаких помех следствию

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что у него - хороший день, благодаря публикации доклада Роберта Мюллера, в котором, говорится об отсутствии сговора между предвыборным штабом главы государства и РФ.

"У меня сегодня хороший день. Никакого сговора и никаких помех следствию", - заявил президент в Белом доме.

Так он прокомментировал заявление генпрокурора Уильяма Барра, который ранее в четверг на пресс-конференции подтвердил, что двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило признаков сговора Д.Трампа с Россией во время выборов 2016 года. Также, по мнению У.Барра, нет доказательств и того, что президент препятствовал расследованию.

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