Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 17:39

***Президент: никакого сговора и никаких помех следствию

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что у него - хороший день, благодаря публикации доклада Роберта Мюллера, в котором, говорится об отсутствии сговора между предвыборным штабом главы государства и РФ.

"У меня сегодня хороший день. Никакого сговора и никаких помех следствию", - заявил президент в Белом доме.

Так он прокомментировал заявление генпрокурора Уильяма Барра, который ранее в четверг на пресс-конференции подтвердил, что двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило признаков сговора Д.Трампа с Россией во время выборов 2016 года. Также, по мнению У.Барра, нет доказательств и того, что президент препятствовал расследованию.

"Его (сговора - ИФ) никогда не было и не будет..." - подчеркнул президент США.

"Такое (подобного рода расследование - ИФ) больше никогда не должно повториться ни с одним президентом", - добавил он.

В четверг генпрокурор Уильям Барр провел пресс-конференцию, посвященную обнародованию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам двухлетнего расследования по делу о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года и предполагаемом сговоре Д.Трампа с Москвой.

Сам доклад Р.Мюллера был обнародован в четверг на сайте Минюста США.

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