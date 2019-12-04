Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 18:04

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал шуткой доклад о процессе импичмента, составленный и обнародованный накануне комитетом по разведке палаты представителей США, сообщает в среду агентство Bloomberg.

"Я видел его, это шутка", - сказал Трамп.

Комментируя доклад, Трамп заявил, что то, что делают демократы "очень плохо для нашей страны". Также он подчеркнул, что Республиканская партия "никогда не была такой сплоченной, как сейчас".

Ранее комитет по разведке палаты представителей США опубликовал доклад о процессе импичмента Трампа. Доклад был подготовлен по итогам нескольких слушаний с американскими чиновниками в ноябре.

Конгрессмены в докладе выделили два основных направления, где, по их мнению, Трамп допустил серьезные нарушения. Первое из них они охарактеризовали как "ненадлежащее исполнение обязанностей". В докладе подчеркивается, что доказательств ненадлежащего исполнения обязанностей Трампом - "множество".

Вторая группа нарушений, фигурирующая в докладе - это обструкция расследованию Палаты представителей. В документе отмечается, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам документов.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

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