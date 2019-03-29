Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 1:32

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Мичиган, назвал демократов, все еще утверждающих, что существует сговор между его президентской кампанией и Россией, "больными людьми".

"Это больные люди, и должна быть какая-то ответственность, потому что все это ложь", - заявил Д.Трамп.

"Многие пострадали от этой аферы. Но что более важно, наша страна пострадала. Наша страна пострадала", - добавил президент США.

В своей речи он назвал председателя комитета по разведке Адама Шиффа, настаивающего на существовании сговора между предвыборным штабом Д.Трампа и Россией, несмотря на выводы Р.Мюллера, "маленьким заморышем".

Он также нелестно отозвался о председателе судебного комитета Джеррольде Надлере.

"Многие года он был конгрессменом от Манхэттена. Я строил великие вещи на Манхэттене. Мне приходилось бороться с ним много, много раз. Сейчас я здесь. И я должен победить его снова...", - сказал Д.Трамп.

"И все действующие и бывшие чиновники, которые оплачивали, продвигали и поддерживали один величайший обман в истории политики в нашей стране, должны быть приведены к ответственности", - заключил президент США.

На прошлой неделе стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору Уильяму Барру.

У.Барр, изучив доклад Р.Мюллера, направил в Конгресс письмо, в котором говорилось, что спецпрокурор не увидел признаков сговора команды Д.Трампа с РФ.

Демократы из Палаты представителей США настаивают на обнародовании полного доклада Р.Мюллера.

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

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