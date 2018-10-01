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Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник высоко оценил новое торговое соглашение с Канадой, которое заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

"Вчера поздно вечером под конец дедлайна мы достигли чудесного нового торгового соглашения с Канадой, которое станет частью уже заключенного соглашения с Мексикой. Оно будет называться USMCA (Соглашение США-Мексика-Канада - ИФ)", - написал Д.Трамп на своей странице в "Твиттере".

"Это великая сделка для трех наших стран, она исправляет множество сложностей и ошибок, допущенных в NAFTA, открывает рынки для наших фермеров и производителей, убирает торговые барьеры и сближает все три великие нации в конкуренции со всем остальным миром. USMCA - это историческая сделка", - добавил американский президент.

Ранее сообщалось, что Канада в последний момент согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному в августе США с Мексикой, и реформировать NAFTA.

Д.Трамп угрожал отказаться от NAFTA или заменить его двусторонними соглашениями, если Мексика и Канада не пойдут на уступки в сфере внешней торговли. Крайний срок для заключения соглашения с Канадой истекал в минувшее воскресенье, и в случае срыва переговоров против канадских товаров могли быть введены ограничительные меры.

Соглашение NAFTA, действовавшее с 1994 г., теперь будет переименовано в USMCA. Оно впервые охватит сферу финансовых услуг, цифровой экономики.

Канада в последний момент согласилась ограничить меры по поддержке молочной промышленности, что должно позволить увеличить поставки на канадский рынок американской продукции.

В свою очередь США отказались от требования вычеркнуть из соглашения статью, которая разрешала партнерам обжалование протекционистских мер США в сфере торговли.

Соглашение с Мексикой, заключенное ранее, ужесточает правила беспошлинной поставки автомашин в США. В частности, теперь 40-45% узлов и деталей экспортируемых в США автомобилей должны изготавливаться высокооплачиваемыми рабочими (с оплатой минимум $16 в час), что должно снизить стимулы для перевода производств из США.

Официально новое соглашение USMCA должно быть подписано 30 ноября 2018 года.

Масштабы торговли США, Мексики и Канады превышают $1 трлн в год. Пересмотр NAFTA или отказ от него - это одно из предвыборных обещаний Д.Трампа. По его мнению, соглашение в нынешнем его виде было невыгодно США, он назвал его "одной из худших торговых сделок"

1бф аю ав

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Интерфакс