Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 4:24

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Развернутая демократами в США кампания обвинений президента в связях с Россией и его команды в ходе предвыборной гонки 2016 года является мистификацией и "охотой на ведьм", заявил Дональд Трамп.

"Мы прошли через величайшую в политической истории охоту на ведьм", - сказал он, выступая во Флориде на митинге перед своими сторонниками в рамках предвыборной кампании.

Трамп сказал: "Это была незаконная попытка пересмотреть результаты выборов, организовать шпионаж за нашей кампанией, что они и сделали". Он сослался на досье, составленное бывшим оперативником британской разведслужбы Кристофером Стилом, распространенное в ходе предвыборной кампании 2016 года с изложением якобы имевших место доказательств сговора Трампа с Россией.

"Мы называем это российской мистификацией", - подчеркнул президент.

Трамп заявил, что ни один президент до него не проводил "более жесткую", чем он, политику в отношении России.

В качестве примера он назвал наращивание военной мощи США, введение санкций против РФ, представление Европе сжиженного газа, чтобы снизить зависимость европейцев от российских поставок природного газа.

1гк гс

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