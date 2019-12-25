Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 13:39

Вашингтон. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал американский фильм "Один дома - 2", где сыграл в эпизоде роль-камео, величайшим рождественским хитом, сообщают американские СМИ.

"Да, я был в "Один дома - 2"... Это очень хороший фильм, я, мягко говоря, был тогда чуть моложе. Было честью сняться в нем", - сказал Трамп, отвечая на вопросы в ходе видеоконференции с американскими военнослужащими.

"Это большой рождественский хит, один из величайших", - добавил он.

Фильм "Один дома - 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" вышел на экраны в 1992 году, он является второй частью одноименной киносерии, ставшей рождественской классикой во всем мире.

Трамп появляется в сцене в отеле, где главный герой, роль которого исполнил Маколей Калкин, спрашивает у него, как пройти в лобби. Трамп отвечает и уходит. На этом его участие в фильме заканчивается.

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