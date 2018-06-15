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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 20:09 15.06.2018 - 20:09

Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал очень жесткой и нечестной меру пресечения в виде заключения для бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта.

"Вау, что за жесткое решение для Пола Манафорта, который представлял Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других ведущих политиков и кампаний. Я и не знал, что Манафорт главарь мафии. А что насчет Коми бывшего главы ФБР Джеймса Коми - ИФ) и продажной Хиллари (Хиллари Клинтон, оппонента Д.Трампа на выборах - ИФ), и всех других? Очень нечестно!", - написал Д.Трамп в Twitter.

Американские федеральные судебные власти в пятницу решили взять под стражу П. Манафорта

Это связано с тем, что суд пересмотрел свое решение о содержании П.Манафорта под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу.

Перед тем как судья Эми Берман Джексон отменила помещение П.Манафорта под домашний арест, команда спецпрокурора Роберта Мюллера сообщила судье, что П.Манафорт пытался воздействовать на свидетелей по его делу.

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