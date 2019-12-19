Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 3:30

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Трамп в ходе предвыборного митинга в штате Мичиган заявил, что демократы совершили "политическое самоубийство", поддержав импичмент в отношении него в палате представителей.

"С сегодняшним незаконным неконституционным и партийным импичментом демократы-бездельники заявляют о своей глубокой ненависти и презрении к американскому избирателю", - сказал Трамп.

Он сравнил процедуру импичмента с "маршем политического самоубийства" и сказал, что, в конце концов, победит.

"Вы видели мои опросы?"- спросил Трамп.

"После трех лет зловещих "охот на ведьм", мистификаций, мошенничества демократы Палаты представителей пытаются аннулировать бюллетени десятков миллионов патриотически настроенных американцев", - сказал Трамп

Он добавил, что все республиканцы поддержали его в ходе голосования.

"Республиканская партия никогда не была так оскорблена, но они никогда не были так едины, как сейчас", - подчеркнул президент.

При этом он отметил, что три демократа проголосовали против импичмента.

"Демократы всегда держатся вместе. Подумайте об этом: три демократа перешли на нашу сторону. (...) Это неслыханно", - сказал он.

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