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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 15:44 13.06.2018 - 15:44

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал ряд американских СМИ и назвал их главными врагами Соединенных Штатов.

"Так смешно смотреть фейковые новости, особенно Эн-Би-Си и Си-Эн-Эн. Они очень стараются преуменьшить успех соглашения с Северной Кореей", - написал он на своей странице Twitter.

"Главный враг нашей страны - это фейковые новости, которые так легко распространяются благодаря дуракам!" - отметил американский президент.

Накануне в Сингапуре состоялась встреча Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогом которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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