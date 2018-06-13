Трамп назвал "фейковые новости" главными врагами США
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Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал ряд американских СМИ и назвал их главными врагами Соединенных Штатов.
"Так смешно смотреть фейковые новости, особенно Эн-Би-Си и Си-Эн-Эн. Они очень стараются преуменьшить успех соглашения с Северной Кореей", - написал он на своей странице Twitter.
"Главный враг нашей страны - это фейковые новости, которые так легко распространяются благодаря дуракам!" - отметил американский президент.
Накануне в Сингапуре состоялась встреча Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогом которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.
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Интерфакс