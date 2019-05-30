Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 16:49

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что очень хорошо относится к видным сторонникам выхода Великобритании из ЕС - Борису Джонсону и Найджелу Фаражу.

"Они мои друзья", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

При этом президент подчеркнул, что, наверное, ему не стоит поддерживать кого бы то ни было из участников борьбы за пост премьера Великобритании.

"Наверное, я не должен выражать кому-то поддержку, но мне они (Джонсон и Фараж - ИФ) нравятся", - сказал Трамп.

Ранее в мае премьер Великобритании Тереза Мэй, не сумевшая согласовать условия выхода ее страны из ЕС, заявила о намерении покинуть свой пост. Экс-глава МИД Великобритании Джонсон считается одним из главных претендентов на должность премьера. Он - известный сторонник Brexit, причем не против и "жесткого" варианта - без двустороннего соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Фараж - лидер партии "Брекзит", победившей в Великобритании на недавних выборах в Европарламент. Как следует из названия партии, он - тоже за завершение процесса выхода Великобритании из Евросоюза.

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