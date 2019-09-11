Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 19:53

Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что не был согласен с уволенным во вторник советником по нацбезопасности Джоном Болтоном по вопросам, связанным с венесуэльским кризисом.

"Я был не согласен с подходом Джона Болтона по Венесуэле. Я считал, что его подход был крайне неуместным", - приводят слова президента американские СМИ.

Болтон - известный сторонник радикальных действий для достижения ряда внешнеполитических целей США, в частности - связанных с Ираном и Венесуэлой. Наблюдатели отмечают, что именно Болтон был одним из главных инициаторов попыток США поддержать венесуэльскую оппозицию и добиться ухода от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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