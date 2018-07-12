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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 12:53 12.07.2018 - 12:53

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп оценил саммит НАТО "очень успешным" и "фантастическим". "Это был очень успешный саммит. Эти пара дней были фантастическими. В конце все собрались вместе. Раньше 2% (расходов от ВВП на оборону - ИФ) были целью, теперь это обязательство", - сказал Д.Трамп. выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО 1кю ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс