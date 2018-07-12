Трамп называет саммит НАТО "успешным и фантастическим"
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Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп оценил саммит НАТО "очень успешным" и "фантастическим".
"Это был очень успешный саммит. Эти пара дней были фантастическими. В конце все собрались вместе. Раньше 2% (расходов от ВВП на оборону - ИФ) были целью, теперь это обязательство", - сказал Д.Трамп. выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО
1кю ар
Интерфакс