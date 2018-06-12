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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 11:17 12.06.2018 - 11:17

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея обладает существенным ядерным арсеналом.

"Он (ядерный арсенал - ИФ) существенный, он очень существенный", - сказал Д.Трамп. Он пояснил, что заявляет об этом, основываясь на разведданных.

В то же время, президент США уточнил, что процесс денуклеаризации, по его мнению, пойдет быстро.

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