Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 20:58

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу наложил вето на резолюцию конгресса, предлагающую отменить режим ЧП на границе с Мексикой, который глава государства ввел в феврале, чтобы получить $8 млрд на строительство пограничной стены, передает CNN.

Это - первый случай, когда Д.Трамп, находясь на посту президента, применяет право вето, отмечают американские СМИ.

Накануне Сенат США поддержал резолюцию.

"Эта совместная резолюция завершает режим ЧП, связанный с границей США и Мексики, объявленный президентом 15 февраля 2019 года", - говорится в описании к резолюции, размещенной на сайте Конгресса США.

Резолюцию 26 февраля 2019 года одобрила палата представителей США.

Накануне президент США уже заявил, что готов наложить вето на эту инициативу, так как считает свое решение о введении режима ЧП совершенно законным.

В феврале 2019 года Д.Трамп объявил о режиме чрезвычайного положения, чтобы выделить $8 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Президент принял такое решение из-за того, что Конгресс не согласился выделить на эти цели запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на стену отводится $1,375 млрд. Указ Д.Трампа уже оспаривают в суде целый ряд штатов и неправительственных организаций.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Д.Трампа.

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