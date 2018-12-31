Трамп намерен замедлить процесс вывода войск из Сирии - американский сенатор (версия 2)

Этот контент был опубликован 31 декабря 2018 г. 1:48

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Вашингтон. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трап распорядился замедлить вывод войск из Сирии, сообщил журналистам сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Думаю, в этом вопросе будет сделана пауза", - заявил он по окончании встречи с президентом в Белом доме.

Он добавил, что, по его мнению, "мы притормаживаем процесс по-умному".

Ранее сенатор выступал против объявленного Д.Трампом вывода из Сирии американского воинского контингента, который, по его словам, уже выполнил свою миссию по уничтожению запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство (ИГИЛ, ИГ).

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