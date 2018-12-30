Трамп намерен замедлить процесс вывода войск из Сирии - американский сенатор

Вашингтон. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трап распорядился замедлить вывод войск из Сирии, сообщил журналистам сенатор-республиканец Линдси Грэм.
"Думаю, в этом вопросе будет сделана пауза", - заявил он по окончании встречи с президентом в Южной Каролине.
Он добавил, что, по его мнению, "мы притормаживаем процесс по-умному".
Ранее сенатор выступал против объявленного Д.Трампом вывода из Сирии американского воинского контингента, который, по его словам, уже выполнил свою миссию по уничтожению запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство (ИГИЛ, ИГ).
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