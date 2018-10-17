Трамп намерен идти на выборы 2020 года, чтобы не дать свести на нет достижения его правления
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Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что он точно будет баллотироваться на второй срок и примет участие в президентских выборах 2020 года для того, чтобы сохранить успехи, достигнутые за время работы его администрации.
"Всегда есть что делать. Знаете, (наш - ИФ) новый девиз - Сохраним Америку Великой. Я не хочу, чтобы кто-то разрушил это, ведь я могу делать отличную работу", - сказал президент.
"Но неправильный человек, который может прийти на смену мне, кто сядет за стол (в Белом доме - ИФ), может очень быстро разрушить это, если они (в администрации - ИФ) не будут делать правильных вещей. Так что я точно буду участвовать в выборах ", - добавил он.
В ответ на вопрос, кто, по мнению президента, может составить ему конкуренцию на выборах 2020 года, Д.Трамп упомянул бывшего вице-президента США Джо Байдена. Д.Трамп отметил, что Дж.Байден отлично выполнял свои обязанности в качестве вице-президента, однако всегда пользовался очень низкой популярностью как возможный кандидат в президенты.
1аю ар
Интерфакс