Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 11:46

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп намерен назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом в России, сообщает в пятницу Dow Jones со ссылкой на источник, знающий об этом решении.

Салливан - второй по значимости руководитель госдепа. Выше него - только госсекретарь США Майк Помпео.

Кроме того, агентство указывает со ссылкой на неназванного представителя госдепа, что российская сторона дала предварительное согласие на это назначение, и теперь администрация США готова официально заявить, что о решении выдвинуть Салливана на новую должность.

В США функцию утверждения на пост посла выполняет сенат. Таким образом, Салливану после его официального выдвижения на новый пост, предстоит отправиться туда на слушания и ответить на вопросы сенаторов.

В августе 2019 года Трамп, говоря о Салливане, заявил, что тот был бы хорошим кандидатом на пост посла в РФ.

Ранее в октябре посол США в РФ Джон Хантсман подтвердил завершение миссии в Москве.

"В последний день пребывания на своей должности, когда остаются буквально считанные часы до моего отъезда, я должен был посетить Уилана", - сказал Хантсман журналистам после посещения обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана в СИЗО "Лефортово".

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