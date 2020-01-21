Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 18:29

Давос/Вашингтон. 21 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп перед встречей с премьером Пакистана Имраном Ханом назвал вопросы торговли и Кашмир темами последующих переговоров с пакистанской стороной, сообщил во вторник пресс-пул Белого дома.

"Торговля будет крайне важной, первостепенной (темой - ИФ). Мы торгуем больше... и мы работаем вместе по (проблемам - ИФ) с некоторыми границами и с Кашмиром", - сказал президент.

Он добавил, что США внимательно следят за развитием ситуации вокруг Кашмира.

В свою очередь Имран Хан заявил, что Пакистан желает стабилизации ситуации в Афганистане, а также переговоров с участием движения "Талибан" (запрещено в РФ) и афганского правительства с целью нормализовать обстановку в этой стране.

Также премьер упомянул главенствующую роль США в урегулировании отношений между Пакистаном и Индией.

"Мы надеемся, что США сыграют роль в разрешении (этих споров - ИФ), потому что никакая другая страна не может сделать этого", - отметил Хан.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

В начале августа 2019 года руководство Индии отменило особый статус индийского штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. В штат тогда же направили порядка 10 тыс. военнослужащих для поддержания порядка.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что переподчинение штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек". .

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