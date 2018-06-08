Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 13:48 08.06.2018 - 13:48

***Президент заявил, что сконцентрируется на G7 и встрече с Ким Чен Ыном, не будет говорить о "российском деле"

(расширенная версия)

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что с нетерпением ожидает пересмотра "несправедливых торговых соглашений" со странами G7 на саммите в Канаде.

"Я жду с нетерпением пересмотра несправедливых торговых соглашений со странами G7. Если этого не случится, это будет лишь на руку США", - написал Д.Трамп в Twitter.

В следующем "твите" Д.Трамп отметил, что он будет сконцентрирован на саммите G7 и предстоящей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня, и "некоторое время" не будет говорить о "российском деле".

"Я направляюсь в Канаду для переговоров G7, которые в основном будут сконцентрированы на продолжительных несправедливых торговых практиках в отношении США. Оттуда я направляюсь в Сингапур на переговоры с КНДР по денуклеаризации. Некоторое время не буду говорить об этой неправдивой ситуации с охотой на ведьм по России", - написал Д.Трамп.

Д.Трамп неоднократно обвинял СМИ и демократическую партию в "охоте на ведьм", говоря о расследовании связей его предвыборного штаба с Россией.

Саммит G7 пройдет в Ла-Мальбе (Квебек, Канада) 8-9 июня. Ожидается, что Д.Трамп покинет Канаду за несколько часов до его завершения из-за запланированной встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

По информации пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Д.Трамп покинет саммит G7 утром в субботу сразу после сессии, посвященной гендерному равенству и расширению возможностей женщин, которая завершится приблизительно в 10:30 утра по местному времени.

Вместо Д.Трампа на саммите G7 останется высокопоставленный сотрудник Белого дома, а президент США направится в Сингапур.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line