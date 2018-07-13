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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 5:13 13.07.2018 - 05:13

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп намерен поддерживать связи с российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на инциденты с "новичком" в британском Солсбери, сообщает газета The Sun.

"Я думаю, что ладить с Китаем, ладить с Россией - это хорошо", - сказал Д.Трамп в интервью изданию The Sun, отвечая на вопрос, может ли он отказаться от участия в саммите с В.Путиным в Хельсинки в связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери.

Встреча Д.Трамп и В.Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.

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