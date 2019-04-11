Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 21:38

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп планирует присутствовать на церемонии во Франции, посвященной 75-й годовщине высадки союзников в Нормандии, сообщают в четверг американские СМИ.

"Я там буду", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос ветерана, приглашенного в Белый дом.

Годовщина высадки в Нормандии традиционно отмечается 6 июня.

В четверг президент США принял в Белом доме четырех ветеранов Второй мировой войны. Белый дом ранее сообщал, что один из ветеранов - Аллен Джонс - попросил провести свой 95-й день рождения в компании Д.Трампа, на что президент согласился.

Высадка войск США, Великобритании, Канады и Франции, также называемая "День Д", прошла в Нормандии 6 июня 1944 года. Эта операция стала самой масштабной на западном фронте в ходе Второй мировой войны.

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