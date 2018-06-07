Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в США, если предстоящий саммит пройдет успешно
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приглашения лидера КНДР Ким Чен Ына в США в случае успеха саммита, запланированного на 12 июня в Сингапуре.
"Я, конечно же, пригласил бы Ким Чен Ына посетить США, если переговоры на саммите пройдут хорошо", - сказал Д.Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
(последует)
1ар
Интерфакс