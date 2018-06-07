Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в США, если предстоящий саммит пройдет успешно

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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 20:55 07.06.2018 - 20:55

Вашингтон. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приглашения лидера КНДР Ким Чен Ына в США в случае успеха саммита, запланированного на 12 июня в Сингапуре. "Я, конечно же, пригласил бы Ким Чен Ына посетить США, если переговоры на саммите пройдут хорошо", - сказал Д.Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. (последует) 1ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс