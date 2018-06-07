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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 21:01 07.06.2018 - 21:01

Вашингтон. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приглашения лидера КНДР Ким Чен Ына в США в случае успеха саммита, запланированного на 12 июня в Сингапуре.

"Я, конечно же, пригласил бы Ким Чен Ына посетить США, если переговоры на саммите пройдут хорошо", - сказал Д.Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

При этом президент США отметил, что пригласит лидера КНДР в Белый дом, а не в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Встреча Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

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