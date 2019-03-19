Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 19:22

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав НАТО.

"Как я уже сказал президенту Болсонару, я собираюсь предоставить Бразилии статус основного союзника (США - ИФ) вне НАТО или даже, возможно... союзника по НАТО. Мне придется переговорить со множеством людей, но, возможно, союзником по НАТО; и это в громадной степени будет способствовать безопасности и сотрудничеству между нашими странами", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Д.Трамп отметил, что США и Бразилия уже сотрудничают для защиты своих граждан от терроризма, международной преступности, наркотрафика, контрабанды оружия и незаконной перевозки людей. При этом, добавил президент, нелегальная перевозка людей "выходит на первый план" современной преступности.

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