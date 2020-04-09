Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 17:33

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп готовится объявить о создании второй оперативной группы по коронавирусу, которая будет заниматься исключительно темой возобновлением работы экономики страны, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источники.

В новую оперативную группу, вероятно, войдут высокопоставленные сотрудники министерства финансов, Национального экономического совета, министерства труда и министерства торговли, а также экономисты и бизнесмены. В качестве руководителя этой группы некоторые сторонники Трампа предлагают экономиста Артура Лаффера.

Первую оперативную группу по борьбе с COVID-19 Трамп сформировал 29 января. Ее возглавил вице-президент США Майк Пенс. Задачей группы стала координация действий властей США по отслеживанию, предотвращению и сдерживанию заболевания.

В течение нескольких недель министр финансов Стивен Мнучин и глава Национального экономического совета Ларри Кудлоу, входящие в первую оперативную группу, были сосредоточены исключительно на вопросе восстановления экономики США после вынужденной остановки из-за коронавируса, отмечает телеканал. Но в последние дни советники Трампа рекомендовали ему официально создать отдельную оперативную группу, которая сосредоточится именно на экономике, чтобы упорядочить процесс.

США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19, там зарегистрировано 432 579 заболевших. Умерли 14 829 человек.

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