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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 20:36 19.06.2018 - 20:36

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник во время выступления в Вашингтоне, что вскоре будет добиваться мер, которые сократили бы объемы американской помощи тем странам, которые, по мнению американского лидера, способствуют переправке нелегальных иммигрантов в США.

"Когда страны плохо обращаются с нами, отправляя к нам людей, не лучших, то мы не собираемся больше предоставлять помощи этим странам", - приводит слова президента телеканал Си-Эн-Эн.

При этом он упомянул, что Мексика "ничего" не делает для того, чтобы положить конец бесконтрольному потоку иммигрантов через свою территорию в США.

"Мексика ничего не делает для нас. Вы слышите это: они ничего не делают для нас. Они могли бы остановить это (незаконную миграцию - ИФ)", - отметил Д.Трамп.

Также он обвинил СМИ в том, что они оказывают поддержку лицам, занимающимся переправкой нелегалов в США.

Кроме этого, Д.Трамп заявил, что выступает против разлучения родителей-иммигрантов и их детей на южной границе США. Однако при проведении следственных мероприятий в отношении родителей за незаконное пересечение границы "вам приходится забирать детей", добавил президент.

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