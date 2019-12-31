Этот контент был опубликован 31 декабря 2019 г. 15:39

Вашингтон. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен 15 января подписать первую фазу торгового соглашения между его страной и КНР.

"Я подпишу масштабную и всеобъемлющую первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января. Церемония пройдет в Белом доме. Будут присутствовать высокопоставленные представители руководства Китая", - написал он во вторник в своем твиттере.

Трамп пояснил, что готов приступить к обсуждению второй фазы соглашения. "Позже я отправлюсь в Пекин, где начнутся переговоры по второй фазе", - отметил президент США.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

1во вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!